Deputado Luciano Bispo sobre Georgeo Passos: “ele é mais antigo que eu na Alese”

18/10/19 - 08:08:33

Demonstrando que não aceita pressão, Luciano Bispo diz que “eu não brinco de política e tem gente que quer jogar para a galera”

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB) não gostou das declarações feitas pelo deputado Georgeo Passos (Rede) que recentemente afirmou que, caso não fosse colocado em pauta o projeto para criação da CPI da pedofilia, que iria retirar quorum durante votações em plenário.

Durante a entrevista que concedeu à radialista Magna Santana, Luciano Bispo que “sobre a declaração dele eu estou ouvindo agora por você. Repare bem, ali é uma Casa democrática e é bom deixar claro que quem faz a pauta da Alese é o presidente. Eu estou acostumado com pressão. Retirar a bancada não é democrático”, afirmou Luciano.

Sobre a votação do projeto que é de autoria do deputado Dr. Samuel Carvalho, o presidente disse que “vou colocar no momento certo”, afirmou Luciano.

Ao comentar sobre a posição de Georgeo, como líder da oposição, de trancar a pauta, Luciano Bispo ironizou e disse que “ele é mais antigo que eu na Assembleia. Ele participou efetivamente. O pai dele foi presidente daquela Casa e ele foi diretor. Então no momento certo vamos colocar, mas retirar a bancada não é democracia. A gente ainda não se preparou para essa CPI e vamos preparar tranquilamente, mas não esse tipo de pressão”, disse o presidente.

Ainda durante a entrevista, Luciano Bispo também foi duro na resposta ao projeto que prevê redução do tempo de recesso dos parlamentares, ao afirmar que “estão querendo jogar para a galera” e que ao é preciso nada disso: “isso faz parte do show”, ironizou Luciano.

Luciano Bispo disse que “se acharem que tem que reduzir pra mim é totalmente indiferente. Eu não posso chegar e impor, tem que ser um consenso da Casa. Eu não brinco de política e tem gente que quer jogar para a galera. O que não pode é você dizer que quer reduzir e pouco freqüenta a Casa. Eu faço política com seriedade. Veja bem, eu vou a um evento no final de semana a um povoado em um município. Eu estou trabalhando, porque se não fosse deputado estaria em casa com minha família”, disse o presidente,

Luciano Bispo concluiu afirmando que “não precisa nada disso. Basta que os deputados dizem que querem 30, 60 ou 90 e não precisa um projeto. O que não pode é defender que reduza o tempo e ir pouco na Casa”, disse.

Munir Darrage