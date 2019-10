EM NOTA, SINTRASE DIZ QUE SERVIDORES PARALISARÃO ATIVIDADES NA TERÇA-FEIRA

18/10/19 - 14:34:33

O Sintrase emitiu uma nota desta sexta-feira (18) informando que os servidores irão paralisar as atividades na próxima terça-feira.

Na nota, o Sintrase diz que “devido ao descaso por parte do Governo do Estado com a classe trabalhadora, servidores paralisarão as atividades nesta terça-feira (29/10). Ainda segundo nota, “haverá um ato a partir das 8h na frente do Palácio dos Despachos”.

Segundo Diego Araújo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe(Sintrase), mais de 5 mil servidores estão ganhando menos que o salário mínimo. Além disso, segundo o sindicalista, “o Governo afirmou em nota oficial que não enviará projetos para a Assembleia Legislativa que proponham reestrutura de carreiras”.

Com informações do Sintrase

Munir Darrage