GOVERNADOR ENTREGA NOVA SEDE DO BPTUR NO PARQUE DOS CAJUEIROS

18/10/19 - 15:25:12

Na ocasião, o governador fez a entrega de 11 viaturas space Fox, duas motos e uma base móvel para reforçar o policiamento ostensivo do Batalhão

O governador Belivaldo Chagas entregou, nesta sexta-feira (18), a nova sede do Batalhão de Policiamento Turístico – BPTur, aos policiais e à população sergipana. A nova estrutura está localizada no Parque dos Cajueiros, em Aracaju. Na ocasião, o governador foi homenageado, em reconhecimento pelo apoio dado em prol do desenvolvimento do Batalhão. Além disso, foram feitas homenagens a personalidades civis e militares, além da entrega de medalhas aos oficiais por tempo de serviço na Polícia Militar de Sergipe.

Acompanhado do secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola; secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, e do comandante geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral e delegada geral da Polícia Civil do Estado de Sergipe, Katarina Feitosa, presidente da FuncaP, Conceição Vieira; além da superintendente de Esportes, Mariana Dantas; o chefe do Executivo estadual explicou que a nova sede possibilitará aos integrantes do BPTur mais comodidade para executar suas atribuições.

“Esse espaço aqui, além de ser um espaço melhor para acomodar a polícia, fica mais centralizado para que a gente acompanhe, a partir daqui, toda a ação voltada ao turismo. Não se faz turismo hoje em Sergipe só na região da Atalaia, se faz na região do centro também, e aqui, eles estarão mais bem acomodados e, automaticamente, com isso, poderem exercer de forma melhor as suas atividades. Além disso, trará à região do parque, mais tranquilidade na segurança para as famílias e turistas que aqui vierem frenquentar”, disse o governador.

O governador anunciou, ainda, a autorização para retomada de processo licitatório para reforma do Parque dos Cajueiros. “Essa área estava um pouco esquecida e estamos buscando recursos para melhor tratar essa área aqui, afinal de contas, essa área tem que ser um cartão postal de Aracaju, seja ele administrado pelo Estado ou não, vamos buscar também parceria público-privada para que a gente entregue isso aqui, na modalidade de concessão, para que possa ser explorado. Temos aqui um rio como esse, um atracadouro, e por que não utilizar isso aqui para o turismo náutico? Então vamos ter que colocar a cabeça para funcionar e fazer isso acontecer”, informou o governador.

De acordo com o comandante do BPTur, tenente-coronel Eduardo Brandão, o Estado se esforçou para viabilizar a transferência da sede do batalhão, antes localizado na Avenida Santos Dumont, no Bairro Atalaia, para o Parque dos Cajueiros e garantiu que o policiamento na Orla da Atalaia continuará efetivo.

“Quero deixar bem claro à população que não diminuiremos em nada a quantidade e a qualidade dos serviços. Essa é uma determinação do governador para que a Orla de Atalaia continue com qualidade excepcional do serviço. O BPtur chegou aqui para mostrar que o parque é realmente da população de bem, de homens e mulheres de bem do Estado de Sergipe, que podem retornar ao Parque dos Cajueiros para poder contribuir e utilizadas espaço belo, para que traga esse turismo e essa confraternização entre a população de Aracaju”, pontuou.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, a localização em uma das principais avenidas que cortam a capital sergipana (Av. Beira Mar), às margens do Rio Poxim, o qual é frequentando por famílias em busca de lazer e por amantes de esportes em geral, é estratégica.

“Estamos dando dignidade aos policiais, com um prédio totalmente reformado em uma área importante, que também é turística, que é o Parque dos Cajueiros e, ao mesmo tempo, melhorando a possibilidade de policiamento ostensivo aqui nessa área estratégica da cidade” , declarou.

Estrutura

Na ocasião, o governador fez a entrega das chaves de 11 viaturas space Fox, duas motos e uma base móvel para reforçar o policiamento ostensivo do Batalhão. Atualmente, o BPTur conta com um efetivo de 195 policiais militares, realizando diversas modalidades de policiamento, tais como: policiamento motorizado (contando com 20 viaturas, distribuídas nas 4 subunidades, que realizam o policiamento ostensivo, com rondas, abordagens e operações); atuação permanente em eventos festivos e desportivos como Réveillon, São João da Orla de Atalaia, jogos do futebol sergipano e nacional realizados na Arena Batistão, sendo o BPTur responsável pelo Policiamento Especializado de Praças Desportivas; e, em breve será implantado o Motopatrulhamento, que dará agilidade e rapidez ao atendimento à população, pois este policiamento tem como vantagem a maior capacidade de locomoção e de atuação operacional nos locais de difícil acesso, e com aglomeração de pessoas.

“É um esforço do Comando, do Governo do Estado, no sentido de dar cada vez mais dignidade aos policiais militares, melhores condições de trabalho. A ideia é ampliarmos o policiamento do Bptur para que ele atue em todas as áreas, para atuar em outros locais, como em Canindé, na área turística de lá, atuar no nosso litoral em Estância, Indiaroba, mas isso será feito gradativamente. Hoje o BPtur atua desde o Mosqueiro, à Orla da Atalaia e aqui no Parque dos Cajueiros. É um policiamento importante para o para que tenhamos essa área turística cada vez mais forte no estado”, explicou o comandante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral.

Homenagens

A solenidade também foi marcada por homenagens de agradecimento a personalidades que contribuíram com o Batalhão, entres os homenageados, o governador Belivaldo Chagas. “Quero agradecer a Policia Militar de Sergipe que tem desepenhado um trabalho excelente, dando segurança e tranquilidade à população, e neste momento especial, ao BPtur, que estabelece um ambiente tranquilo e propício para o favorecimento do turismo na região”, agradeceu.

Na oportunidade, policiais civis e militares receberam medalhas do Mérito Policial Militar. Foram entregues também medalhas aos policiais militares por tempo de serviço por 10, 20 e 30 anos, em reconhecimento aos serviços prestados à Polícia Militar de Sergipe.

