HOMEM É ACUSADO DE ABUSAR DE ENTEADO DE 8 ANOS EM FREI PAULO

18/10/19 - 08:32:28

Um homem de 24 anos de idade foi preso na tarde desta quinta-feira (18) no município de Frei Paulo, suspeito de abusar sexualmente do enteado de oito anos.

Em depoimento à Polícia Civil, a mãe do menino conta que nunca havia desconfiado do comportamento do companheiro, com quem convivia há cinco anos.

De acordo com o delegado Leógenes Corrêa, a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado judicial.

O Conselho Tutelar da cidade está acompanhando o caso.

Com informações do G1