Jornal da Aperipê estreia mudanças na próxima segunda, dia 21 de outubro

18/10/19 - 14:15:32

Telejornal diário da emissora pública de Sergipe terá novo apresentador, além de novo cenário e nova identidade visual

Na próxima segunda-feira, 21, o Jornal da Aperipê vai estar de cara nova. O jornalista Evenilson Santana, estreia como novo âncora do noticiário, trazendo com ele também uma nova identidade visual e um novo cenário. O horário, no entanto, continuará o mesmo, às 18h30, de segunda a sexta-feira, no canal 6.1, da emissora pública de Sergipe, que integra a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE).

De acordo com o coordenador de jornalismo da Aperipê TV, Marjones Pinheiro, a idéia desse novo JA é reforçar os laços de afetividade, informação e de transparência com o sergipano, mostrando não apenas Aracaju, mas dando mais espaço para os demais municípios do interior.

“O jornal da Aperipê pretende chegar ainda mais perto de todos os sergipanos, de todos os 75 municípios do Estado. Nós queremos fazer isso reforçando ainda o compromisso que já temos com a cultura, com a educação e com a sergipanidade, então a gente vai mudar a cara porque ganhamos reforços, mas a gente não muda o nosso compromisso com a informação, com a notícia sem deixar de lado esse outro compromisso prévio. Vem o Evenilson Santana, Luciana Gois e Selma Souza também tem a missão de levar tudo o que acontece aqui para os jornais de rede, com matérias especiais, reportagens mais completas com tudo o que acontece em Sergipe”, explicou.

O novo apresentador comentou sobre a satisfação e a responsabilidade de estar num telejornal que tem um público seletivo e exigente, que acompanha a programação da Aperipê TV sabendo que vai ter informação e que toda família pode assistir, a criança, adolescente, adulto, idoso.

“Para mim é muito gratificante pelo fato de que a gente consegue um formato de jornalismo, um pouco fora do convencional do que normalmente a gente vê e de outros trabalhos que eu já fiz. É algo bacana de fazer, porque às vezes quando você vem com uma notícia muito pesada, impactante demais para a sociedade, você fica se colocando no lugar do telespectador. Já o Jornal da Aperipê é um trabalho leve, é algo que vai fazer com que eu me sinta mais a vontade também. Aqui você tem um jornalismo feito para qualquer idade, qualquer tipo de pessoa, sobretudo para aquele que aprecia a informação com responsabilidade”, disse o jornalista.

A jornalista Selma Souza, que nos últimos dez meses apresentou o JA, volta para a reportagem, depois de protagonizar momentos especiais a frente do noticiário. Assim como Luciana Gois, que também deu sua parcela de contribuição em vários momentos como apresentadora do Jornal da Aperipê e a partir da próxima segunda ficará responsável pela previsão do tempo, diariamente, no telejornal.

“Bom, pra mim foi um desafio imenso. Eu que sempre vivi a experiência como repórter, eu entrei de cabeça realmente nessa oportunidade que eu tive e foram 10 meses de crescimento dia após dia. Eu via que eu ia evoluindo a cada nova apresentação do jornal. Foi uma oportunidade e tanto que a Aperipê me deu, abriu as portas realmente, me fez aprender e muito nesse tempo que eu fiquei no comando do JÁ”, disse Selma Souza, lembrando algumas ocasiões especiais, como, por exemplo, os 34 anos da emissora, que teve uma edição especial transmitida diretamente do Palácio Olímpio Campos e o São João lá na Orla de Atalaia.

Matéria: Ascom