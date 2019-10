MAIS DA METADE DOS MUNICÍPIOS SERGIPANOS RECEBERAM VEÍCULOS

18/10/19 - 14:40:43

Convidado pela Federação dos Municípios Sergipanos (FAMES), o ministro da Cidadania, Osmar Terra, esteve nesta quinta-feira (17) em Sergipe para lançar o programa “Município + Cidadão” e realizar a entrega de 44 veículos do MOB-Suas a 39 municipios.

O MOB-Suas foi criado pela portaria 2.600/2018 pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, que dispõe sobre a Estrutura de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social – MOB-SUAS.

O encontro foi sediado na Prefeitura de Aracaju e a conquista dos novos veículos se deu através dos recursos obtidos pelo ex-deputado Federal André Moura. Ao todo, foram 28 microônibus e 16 veículos AirCross destinados à assistência social, dotados de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Os ônibus serão úteis para atendimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial do Sistema Único de Assistência Social (Suas), a exemplo de realização de exames em outras cidades, transporte de hemofílicos e para pacientes que realizam tratamento oncológico e de hemodiálise, entre outros.

“São transportes que serão essenciais na vida das pessoas que precisam da Rede Suas, muitas vezes para ir até a capital, Aracaju, tirar documentos e usar os demais serviços públicos oferecidos pelo Estado”, realçou o presidente da Fames, Christiano Cavalcante, representando o ex-deputado federal André Moura, que estava em Brasília nas atribuição de suas novas funções como Secretário Chefe da Casa Civil e a Governança.

Os municípios sergipanos contemplados foram: Amparo do São Francisco, Areia Branca, Boquim, Brejo Grande, Campo do Brito, Canhoba, Capela, Carira, Cristinápolis, Estância, Ilha das Flores, Itabaiana, Itabaianinha, Itabi, Itaporanga D’Ajuda, Japaratuba, Lagarto, Laranjeiras, Malhada dos Bois, Malhador, Monte Alegre de Sergipe, Muribeca, Neópolis, Pacatuba, Pedra Mole, Pedrinhas, Pirambu, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Riachuelo, Rosário do Catete, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Santana do São Francisco, São Francisco, São Miguel do Aleixo, Simão Dias e Siriri.

Município + Cidadão

O programa visa transformar comunidades por meio da implantação e incentivo de políticas públicas integradas nas áreas da Cultura, Desenvolvimento Social e Esporte, a prática de atividades como festivais de música, dança, audiovisual, além de jogos escolares municipais e ações para geração de emprego e renda.

As prefeituras que mais pontuarem no cumprimento das oito metas do Programa Município + Cidadão serão premiadas.

Estiveram presentes os deputados federais Fábio Reis e Laércio Oliveira; governador Belivaldo Chagas, estadual Capitão Samuel; 23 prefeitos dos municípios contemplados vereadores e secretários.

Foto assessoria

AssCom/AM