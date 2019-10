Marcos Santana é eleito presidente da Associação dos Municípios

18/10/19 - 13:36:25

Prefeito Marcos Santana é eleito presidente da Associação dos Municípios da Barra do Cotinguiba

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, é eleito presidente da Associação dos Municípios da Barra do Cotinguiba e Vale do Japaratuba. A eleição ocorreu na sede da Entidade, em Aracaju, e contou com a presença do governador Belivaldo Chagas; dos prefeitos de Aracaju, Edvaldo Nogueira; de General Maynard, Valmir de Jesus; o vice- prefeito de Indiaroba, Marcos Henrique; Maruim, Jeferson Santana, e do senador Rogério Carvalho.

O gestor é seguido da vice-presidência do prefeito Dadau, de Santo Amaro, e Edvaldo Nogueira. Marcos Santana afirmou que encara o desafio ciente de que a região precisa se unir para crescer.

Ele destacou que a Associação representa crescimento político e administrativo para os participantes, já que, em conjunto, os associados podem pleitear parcerias e/ou investimentos, compartilhar projetos, realizar compras conjuntas com o objetivo de reduzir os custos. Da mesma forma poderão trabalhar juntos a venda de produtos.

“Vamos trabalhar pelo fortalecimento político e administrativo dos municípios, para que todos unam em uma única Associação. Queremos a Associação como ponto de apoio, para que possamos disponibilizar serviços entre as gestões, principalmente, nos menores, que têm dificuldade de qualificação de mão de obra. A associação favorece a implantação de consórcios administrativos para compra de medicamentos, gestão de lixo entre outros, facilitando a administração pública, reduzindo custos e melhorando a vida da população, que é o objetivo de todos nós”, afirmou Santana.

Para o prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins, que deixa a presidência da Associação depois de dois anos, Marcos Santana fará um trabalho agregador.

“Na minha gestão, encontramos uma dívida de R$200 mil, conseguimos saneá-la e deixar em caixa R$30 mil. Farei parte da gestão de Marcos no Conselho Fiscal e acredito que ele conseguirá avanços na união dos municípios”.

Associação dos Municípios da Barra do Cotinguiba e Vale do Japaratuba representa os municípios de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Santo Amaro, Maruim, General Maynard, Divina Pastora, Muribeca, Aracaju, Santa Rosa de Lima, Indiaroba e Nossa Senhora do Socorro.

Também estiveram presentes o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola e os deputados Francisco Gualberto e Luciano Bispo.

Fonte assessoria

Foto- Heitor Xavier