MINISTRO É HOMENAGEADO POR RESIDENTES DO BATALHÃO DA RESTAURAÇÃO

18/10/19 - 05:26:48

O Ministro Osmar Terra esteve nesta quinta-feira (17) em Sergipe onde participou do lançamento do programa do Governo Federal ‘Município + Cidadão’ e da entrega de 46 veículos do MOBSuas, sistema que atende à Rede de Proteção Básica e Especial do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

A visita do ministro ao estado, terminou com uma solenidade de homenagem do Batalhão da Restauração, entidade mantida e dirigida pelo deputado estadual capitão Samuel Barreto. Uma comissão de residentes foi à solenidade que aconteceu na prefeitura de Aracaju e lá, Osmar Terra recebeu dos residentes uma homenageado.

Os residentes fizeram homenagem ao ministro pela luta contra as Drogas e por estar implementando uma nova política de acolhimento de dependentes químicos. Durante o evento, o ministro disse que “a abstinência implementada pelas comunidades terapêuticas se mostra uma política mais acertada e eficiente”, disse Osmar Terra.

Em conversa com o deputado capitão Samuel, o ministro prometeu apoio ao Batalhão da Restauração e parabenizou o deputado pelo brilhante projeto.

Estiveram presentes à homenagens várias autoridades, além do ex-jogador Washington “Coração Valente”