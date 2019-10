NAT E CONTABLITY OFERECEM 32 VAGAS PARA REPOSITOR E FRACIONISTA NESTA SEXTA

18/10/19 - 06:09:14

Nesta sexta-feira (18), a partir das 8h, o Núcleo de Apoio ao Trabalho da Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho (NAT/Seit), em parceria com a empresa Contablity, realizará o recrutamento de 32 pessoas para prestação de serviços em loja de embalagens. As vagas ofertadas são para Repositor e Fracionista/pesador. A seleção acontecerá no auditório do NAT matriz – Rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju.

Para se candidatar às vagas, é necessário que o candidato possua cadastro no NAT, explica a gerente de Intermediação de Mão de Obra, Éricka Menezes. “Para os trabalhadores que ainda não tem o cadastro, é muito simples. Basta trazer a Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, CPF e o comprovante de residência atualizado”, informou.

O recrutamento desta sexta-feira será o encerramento do processo seletivo que iniciou na quinta-feira (17), quando foram selecionados profissionais para 17 vagas nas funções de vendedora interna, conferente e auxiliar de deposito. Ao total, a empresa Contablity disponibilizou 49 vagas para seleção em parceria com o NAT.

O coordenador do NAT, Gilton Andrade, destacou que o Núcleo busca diariamente vagas de emprego através da intermediação de mão de obra junto às empresas. “A perspectiva é termos cada vez mais oportunidades para contemplar a todos os interessados. Por isso, é importante que os profissionais atualizem os seus cadastros periodicamente”, afirmou.

Foto ASN