Prefeitura de Estância adquire micro-ônibus com recursos do Ministério

18/10/19 - 15:49:34

Em solenidade realizada nesta quinta-feira, 17, no Centro Administrativo Aloísio Campos, em Aracaju, a Prefeitura de Estância foi contemplada com um micro-ônibus, com recursos do Ministério da Cidadania, viabilizados pelo deputado federal André Moura (PSC-SE), no valor de R$ 279.200,00 (duzentos e setenta e nove mil reais e duzentos).

Este veículo integra a estrutura de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social (MOB-SUAS), que compreende o transporte destinado ao deslocamento de usuários e das equipes de referência dos serviços, programas e projetos. Assim, será utilizado pela Secretaria da Assistência Social (SMAS), ampliando o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando mais mobilidade para os usuários e equipes multidisciplinares do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

“Estamos muito felizes com a chegada deste micro-ônibus para nossa cidade, pois vai ampliar a mobilidade, acessibilidade e transporte para usuários e trabalhadores do SUAS, melhorando o atendimento à população. Teremos um transporte próprio para realizarmos ações, programas e projetos da assistência social, sejam com idosos, crianças, portadores de necessidades especiais ou usuários em geral”, destacou a secretária da SMAS, Danielle Muhlert, após receber as chaves do veículo.

Na programação do evento também houve o lançamento do ‘Programa Município + Cidadão’, oportunidade em que o ministro da Cidadania, Osmar Terra, apresentou o programa, enfatizando que concentra todas as áreas de atuação do Ministério na política municipal. “Este programa contempla uma série de incentivos na área da Cultura, do Desenvolvimento Social e do Esporte para beneficiar as regiões mais carentes do País, por meio de parcerias com as prefeituras e o Sistema S. Então, se o município cumprir um pacote de medidas, o Governo Federal vai apoiá-lo para desenvolver ainda mais os projetos sociais que ele tem”, explicou.

Fonte e foto assessoria