Projeto de pesquisa do Hamilton Alves Rocha representa Sergipe em Mostra Internacional

18/10/19 - 16:31:26

“Preparação e Caracterização de Membranas Biodegradáveis a partir da Semente da Jaca” foi o projeto escolhido para representar o Estado.

Por Ítalo Marcos

O aluno Igor Souza Santana dos Santos e a professora Patrícia Fernanda Andrade, do Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, estarão embarcando na próxima segunda-feira, 21, para a cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, onde irão representar o estado de Sergipe na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec). O evento vai até o dia 26, período em que estudantes de todo o Brasil apresentarão projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento humano.

O projeto do grupo de Sergipe intitula-se “Preparação e Caracterização de Membranas Biodegradáveis a partir da Semente da Jaca”, trabalho que foi apresentado na Feira Científica de Sergipe (Cienart), em 2018, e selecionado pela organização da feira para representar o estado na Mostratec.

De acordo com a professora Patrícia Fernanda, a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia é uma feira científica muito exigente, evento em que o aluno, além de fazer a exposição e apresentação do trabalho, terá que apresentar relatórios de pesquisa, formulários de normas de segurança e a ata relatando tudo o que ele fez em laboratório relacionado à pesquisa do projeto.

A participação da professora Patrícia e do aluno Igor será totalmente custeada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Para ela, ter o trabalho selecionado demonstra a qualidade dos professores e alunos do ensino público sergipano. “Na Mostratec, seremos avaliados por uma comissão técnica formada por professores renomados. Fazemos parte de uma escola de ensino integral, onde os alunos veem o mundo de forma diferente, veem a aplicabilidade do que aprenderam em Ciência. Participar dessa feira científica mostra que Sergipe tem um corpo docente e um alunado qualificados, e que é possível fazer Ciência e ser reconhecido por isso”, declarou.

O aluno Igor Souza está bastante motivado para a experiência de ir à Mostratec. “Nunca participei de um evento científico como esse. Será a minha primeira vez. Quando entrei na pesquisa, não imaginei que isso me renderia tantos frutos. Entrei sem nenhuma expectativa e fiquei encantado com os resultados do nosso trabalho”, afirmou.

Projeto

O projeto “Membranas biodegradáveis a partir da semente da jaca” surgiu devido à demanda por alimentos de alta qualidade e a preocupações ambientais sobre o descarte de materiais não renováveis de embalagem para alimentos. Diante deste cenário, o trabalho interdisciplinar foi desenvolvido por professores e alunos dos 1° e 2° anos do Ensino Médio e tem como proposta preparar filmes biodegradáveis a partir da semente de jaca pelo método de casting.

Nesse trabalho, Igor Souza, Jonas Braz e Erick Santos foram os alunos que explicaram os processos científicos utilizados na experiência durante a Cienart. São três fases para se chegar ao resultado final: uma espécie de papel-filme que servirá para embalar alimentos.

Foto assessoria