SINDIFREI cobra concurso público e denuncia irregularidades da Prefeitura

18/10/19 - 07:11:56

No Fórum de Frei Paulo, dirigentes sindicais discutiram assuntos como Concurso público, Pagamento irregular de adicionais e Horas-Extras

No Fórum de Frei Paulo, na manhã desta quinta-feira, dia 17/10, a direção do SINDIFREI (Sindicato de Servidores de Frei Paulo) denunciou à promotora pública Aldeleine Barbosa que a Prefeitura tem efetuado o pagamento de horas-extras a alguns servidores de forma contínua, além de irregularidades no pagamento do Adicional de 1/6. O sindicato ainda cobrou a realização de concurso público, visto que muitos servidores se aposentaram.

A direção do SINDIFREI também entregou à promotora uma cópia do Diário Oficial do município onde foi publicado um decreto da Prefeitura concedendo gratificação de verba de representação de gabinete no valor de 200% para alguns servidores comissionados.

Sobre as horas-extras e o adicional de 1/6, o presidente do SINDIFREI, Gilton Araújo de Jesus explicou: “tem servidores que recebem hora-extra desde 2017 e nosso Estatuto determina que ela deve ser paga em casos excepcionais e de forma temporária. O adicional de 1/6 é pago aos servidores que têm mais de 25 anos de concurso, é um direito que está no nosso Estatuto. O pagamento tem sido feito de forma irregular”

O dirigente sindical destacou que as irregularidades no pagamento deste adicional de 1/6 prejudica muito os servidores que possuem um salário base rebaixado em Frei Paulo, correspondente a R$ 664.

Gilton Araújo avaliou que a reunião com a promotora foi bastante proveitosa. “A promotora abriu uma sindicância e vai enviar uma notificação para a Prefeitura cobrando explicações sobre nossas denúncias. Sobre o concurso público, ela nos informou que já havia feito essa cobrança ao prefeito, o assunto está sendo resolvido e em breve deve iniciar a fase de licitação para a realização do concurso”, revelou o dirigente sindical.

Por: Iracema Corso

Foto assessoria