SINPOL EMITE NOTA SOBRE A A PARALISAÇÃO DE 24 HORAS DOS POLICIAIS CIVIS

18/10/19 - 06:17:54

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) informa que dará início à paralisação de 24h nas Delegacias de Polícia Civil a partir das 7h desta quinta-feira, 17, com ato marcado em frente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) com toda a categoria reunida.

Informamos ainda que nenhuma Delegacia de Polícia Civil estará fechada por completo nem o cidadão terá acesso dificultado ao local, pois o mínimo de 30% do efetivo será assegurado. Serviços como registro de flagrantes, custódia de presos e guarda de materiais apreendidos permanecem assegurados.

A luta dos policiais civis continua sendo pela aprovação do Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC). Futuros encaminhamentos da categoria serão deliberados de maneira coletiva em Assembleia Extraordinária que será agendada em breve e devidamente comunicada aos filiados da entidade sindical e colegas da imprensa.

Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe