Veja sete Profissões curiosas para inspirar a sua carreira

Algumas carreiras consideradas promissoras há alguns anos, ficaram obsoletas e já não existem mais. Algumas foram substituídas por máquinas, outras simplesmente deixaram de existir por não serem mais necessárias.

Entretanto, o ser humano vai evoluindo, se adaptando e novas ocupações vão surgindo, conheça 7 profissões para inspirar a sua carreira:

Detetive particular

Apesar de não ser uma profissão considerada nova, os detetives particulares, ganharam um cenário importante de uns anos para cá.

Bem diferentes dos personagens clássicos do cinema, os detetives particulares, são profissionais especializados em coletar informações, vigiar, reunindo provas para solução de crimes.

Para se tornar um detetive particular é necessária formação específica em uma escola para detetives, onde além de treinamento irá se familiarizar com os equipamentos necessários para o cumprimento das tarefas.

Coach Financeiro

A profissão de Coach cresceu bastante nos últimos anos. Dentre os muitas formas de explorar a carreira se destaca o Coach Financeiro.

Ele é responsável por ajudar os clientes a entenderem e monitorarem suas atividades financeiras. Ele trabalha como um consultor, dando soluções da melhor forma de gastar ou investir o dinheiro.

Para se tornar um coach financeiro, o profissional deve ter formação em finanças, administração de empresas e ser empenhado em estudar as mudanças do mercado financeiro.

Educador Físico

Os profissionais de educação física, se depararam com o crescimento do mundo fitness nos últimos anos. Cada vez mais pessoas estão preocupadas com sua saúde e resistência física.

É aí que entra o educador físico, ele é responsável por criar treinos específicos de acordo com o objetivo de cada pessoa, auxiliando na melhoraria a saúde, incentivando o cliente a superar suas limitações.

Personal Organizer

O Personal Organizer é uma profissão que vem sendo muito bem aceita. Muito além de fazer as tarefas de casa, é uma pessoa qualificada, para trazer soluções de otimização e organização dos espaços.

Ele é responsável por colocar em prática técnicas de organização e indicar soluções para a sua casa e para a sua vida, deixando tudo mais prático e funcional. Ajudando a arrumar e organizar, sua casa, seu closet, cozinha ou qualquer cômodo que você precisar.

No Brasil, há centros especializados em formar pessoas ligadas a organização, porém é uma carreira que exige um profissional engajado e comprometido.

Professor online

A carreira de professor não é nova, mas todo mundo sabe que está longe de acabar. O que muda são os processos e forma de passar a informação. Cada dia cresce mais a oferta de cursos feitos no ambiente online.

O ensino EAD tende a se expandir nos próximos anos e os professores começaram a enxergar o modelo de sala de aula virtual, que possibilita maior alcance de alunos.

Além da formação como professor, o profissional deve ter conhecimento adequado do uso da tecnologia, para garantir a qualidade do curso e o enriquecimento intelectual dos alunos

6. Técnico de saúde assistida por inteligência artificial

Para os profissionais da área da saúde, surge uma nova profissão, a telemedicina, que oferece suporte diagnóstico de forma remota, permitindo a interpretação de exames e a emissão de laudos médicos à distância.

Considerada a medicina do futuro, funciona através de uma combinação de equipamentos digitais. O profissional treinado, é capaz de realizar exames e diagnósticos de forma rápida e eficiente, sem a necessidade da transferência do paciente a um centro especializado.

7. Gestor de resíduos

A produção de resíduos sempre foi um problema para a espécie humana. A partir da identificação de problemas ambientais com o aquecimento global, o profissional ligado à gestão desses resíduos é cada vez mais solicitado

O gestor de resíduos é responsável por analisar, processar e encaminhar os resíduos sólidos, seja no processo de fabricação de produtos ou do lixo gerado em residências. O objetivo é criar soluções para que tenha menos impacto no meio ambiente. Geralmente é um cargo designado a Gestores e Engenheiros ambientais.

Por Aline Matos