Vereador Cabo Amintas recebe Prêmio Amigo do Médico

18/10/19 - 14:10:29

O vereador Cabo Amintas (PTB) esteve presente, na manhã desta sexta-feira, 18, na solenidade realizada pelo Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindmed), em comemoração ao Dia do Médico.

Na ocasião, o vereador recebeu o “Prêmio de Amigo do Médico 2019″ como forma de agradecimento ao trabalho realizado a favor da categoria.

Cabo Amintas disse que se sentiu lisonjeado ao ser lembrado pelo Sindicato dos Médicos, e por ser homenageado pela categoria. ” Eu me sinto muito honrado em receber um prêmio dessa categoria que sabemos que é muito importante para a nossa sociedade. Mas, é lamentável que o prefeito e a Secretaria de Saúde não reconheçam esses profissionais da forma devida. Nesse dia, em homenagem aos médicos, seria interessante que o prefeito Edvaldo Nogueira e a Secretária Waneska Barboza pensassem que quando maltratam essa classe de profissionais acaba maltratando a população que nada tem a ver com a guerra entre eles. Os médicos estão sendo desvalorizados, sendo que todos nós precisamos dos médicos, de saúde e precisamos reconhecer isso”, declarou Amintas.

O “Prêmio Amigo do Médico” foi criado com o intuito de parabenizar a todos aqueles que de alguma forma contribuíram com a classe médica e com a saúde em Sergipe e como reconhecimento aos serviços prestados pelos parceiros, nas ações que o Sindimed realiza durante todo o ano.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas