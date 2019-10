Alguém precisa avisar ao “Mito” que o estado de Sergipe é no Brasil, diz deputado federal

19/10/19 - 09:44:58

O óleo que apareceu em toda a costa do Nordeste tem causado sérios problemas para os governos e para a população.

Por conta disso, o governo de Sergipe, através do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil da Secretaria de Estado da Inclusão Social (Depec/SEIT), encaminhou Plano Detalhado de Resposta à Secretaria Nacional de Defesa Civil. Foram solicitados recursos para ações de restabelecimento, em razão do derramamento de produtos químicos em ambiente lacustre, fluvial e marinho no estado de Sergipe, mas até o momento o governo federal ainda não fez nada de concreto para evitar um desastre maior.

Na manhã deste sábado (19) a falta de atenção por parte do governo federal que até o momento não apresentou uma solução para o problema e o mais grave, até o momento não veio ao Nordeste para saber como está a situação, terminou por provocar um comentário duro feito pelo deputado federal e radialista, Fábio Henrique (PDT).

Para Fábio Henrique, o presidente Jair Bolsonaro “não está preocupado com o que está acontecendo no Nordeste. Mito, o Nordeste é Brasil. Se o que está acontecendo em nossas praias fosse por exemplo no Leblon, ele teria ido pessoalmente ver o que era preciso fazer”, ironizou o deputado.

Durante o comentário que fez no programa apresentado por ele, Fábio fez questão de repetir a fala de um colega deputado que teria dito que “é bom que os três filhos do presidente fossem embaixador, porque ai o presidente ia poder governar”, contou Henrique.

Ainda durante os seus comentários, Fábio voltou a afirmar que espera que o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, padre Inaldo, o convide para um encontro para discutir as emendas para o município. “Eu quero dizer que é preciso esquecer a política. Faz um ano que espero o convite para que possamos discutir a emenda mas isso não acontece. É preciso lembrar cada um vai ter o seu palanque nas eleições, e por tanto, no momento, precisamos discutir a destinação das emendas”, disse o Fábio Henrique.

Munir Darrage