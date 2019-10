AUTO-ESCOLAS ACUMULAM PREJUÍZOS APÓS NOVAS DETERMINAÇÕES DO CONTRAN

19/10/19 - 09:21:23

Os proprietários de auto-escolas em todo o País, estão reclamando dos constantes prejuízos por conta das mudanças na legislação que disciplina o Contran.

No último dia 16 de setembro, entrou em vigor a Resolução 778, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que define mudanças no processo de formação de motoristas. Entre as alterações, estão a que torna facultativo uso de simulador para a expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a que reduz de 25 para 20 horas o número de aulas práticas para a habilitação da categoria B.

Por conta dessas decisões, em Sergipe, os empresários dizem que com a essa decisão, os simuladores agora terão que ser dispensados, já que não terão mais utilidade.

Esse é o caso do proprietário da auto-escola Vetor, em Aracaju. Segundo o empresário, “hoje nós amargamos um prejuízo de cerca de 600 mil, isso porque adquirimos 12 simuladores. Agora estou com um monte de ferro encostado no depósito”, reclamou.

Ainda segundo o empresário, foram adquiridos também dois ônibus novos com simuladores “e agora teremos que ter mais prejuízo para retirar. É lamentável tudo isso”, disse.

As informações são do radialista Alex Carvalho