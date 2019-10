Correios: Sec. Geral do SINTECT vai a Brasília conversar com parlamentares de SE

Criação do Comitê Nacional em Defesa dos Correios, Público, de Qualidade e a Serviço do Povo Brasileiro visa intensificar mobilização sindical

O Secretário Geral do SINTECT/SE, Jean Marcel passou a semana em Brasília junto a dirigentes sindicais de todo o Brasil que promoveram ações de mobilização em defesa da empresa pública dos Correios. Na segunda-feira (14/10), ele participou da criação do Comitê Nacional em Defesa dos Correios, Público, de Qualidade e a Serviço do Povo Brasileiro.

Ao longo da semana, o dirigente sindical visitou o gabinete de todos os deputados federais e os senadores eleitos pelos sergipanos. O objetivo da visita foi travar um diálogo sobre a importância da empresa pública dos Correios para o Brasil. Nos gabinetes dos parlamentares de Sergipe, ele entregou a Carta Pública que redigiu com o tema ‘O Desmonte e a Precarização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para justificar sua privatização. As consequências desta privatização para os trabalhadores e para toda a sociedade brasileira’.

Jean Marcel chegou a ser recebido e conversou pessoalmente com os deputados federais João Daniel (PT), Fábio Henrique (PDT) e com o senador Alessandro Vieira (PPS). “A Carta Pública que entreguei explica de que forma o Brasil será prejudicado com a privatização dos Correios, aborda os problemas econômicos que várias comunidades poderão sofrer, o desemprego dos trabalhadores dos Correios, o prejuízo à integração do País e à nossa soberania”, observou.

Na quarta-feira (16/10), Jean Marcel acompanhou a votação na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) do projeto de lei 7.638/2017, que dispõe sobre a prestação de serviços postais aos órgãos públicos federais da Administração Pública Direta e Indireta. “A aprovação da fidelização do Governo à empresa dos Correios foi uma vitória parcial muito importante. É uma vitória parcial porque o projeto ainda vai passar por outras comissões e será votado novamente. Queremos que o projeto de lei seja aprovado para gerar um aporte de R$ 20 bilhões à empresa dos Correios”.

Neste sábado (19/10), Jean Marcel retorna de Brasília e o dirigente sindical de Sergipe, Gilson Gonçalves, dará prosseguimento à mobilização no Congresso Nacional junto aos demais dirigentes sindicais do Brasil que integram o Comitê Nacional em Defesa dos Correios, Público, de Qualidade e a Serviço do Povo Brasileiro.

