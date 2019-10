CPSE ABRE INSCRIÇÕES PARA O CURSO ESPECIAL DE SEGURANÇA DE EMBARCAÇÕES

19/10/19 - 08:21:17

A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) emitiu uma nota informando que serão abertas inscrições para o CURSO ESPECIAL DE SEGURANÇA DE EMBARCAÇÕES DE PASSAGEIROS (ESEP), no período de 21 de outubro até 21 de novembro de 2019, no horário de 08h20 às 11h40. A inscrição deverá ser realizada pelo próprio Aquaviário, no Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da Capitania.

O ESEP destina-se a qualificar Aquaviários para conduzir embarcações empregadas no transporte de passageiros, sejam elas escolares, de turismo ou de travessia, empregadas na navegação interior e de apoio portuário, a fim de contribuir para a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção de poluição hídrica. O curso tem como propósito qualificar Aquaviários do 1º, 2º e 3º Grupos, com nível de habilitação 2, 3 ou 4, para atuar como patrão ou tripulante de embarcações nas capacidades previstas nos cursos de formação realizados por esses Aquaviários, observando as limitações contidas na NORMAM-13/DPC.

O Edital do processo seletivo está disponível no site www.marinha.mil.br/cpse. Mais informações podem ser obtidas junto ao Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da Capitania do telefone (79) 3711-1614.

Marinha do Brasil