GOVERNO DIVULGA ROTEIROS TURÍSTICOS NA MAIOR FEIRA DO TURISMO DO NORDESTE

19/10/19 - 07:00:05

O JPA Travel Market é o maior evento de turismo do Nordeste e acontece nesta sexta-feira, 18, e sábado, 19, em João Pessoa

Nova folheteria, muitos brindes e uma recepção calorosa na feira turística JPA Travel Market em João Pessoa/PB. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), além de representantes da ABIH-SE, ABAV-SE e empresários do ramo de receptivos, estão divulgando os roteiros turísticos do estado nesta sexta-feira (18), e sábado (19), no evento que visa reunir e promover a integração do setor de viagens e turismo, além de oferecer novos produtos ao mercado.

A participação do estado no evento promove a disseminação do potencial turístico, proporcionando a divulgação para um número maior de visitantes. As belezas naturais, a cultura e a história de Sergipe são ressaltadas no evento e encantam a todos que passam pelo balcão.

O secretário de Turismo e Comunicação, Sales Neto, participou da abertura oficial do evento nesta sexta-feira. Ele acredita que é fundamental que Sergipe, por meio do Governo e dos atores privados, participem do evento para o crescimento turístico do estado. “Hoje o JPA é a maior feira de turismo do Nordeste, que reúne os estados e outros países. O evento é voltado para negócios, por isso, agentes de viagens, operadoras de turismo, companhias aéreas e empresas de receptivos estão focados em oportunidades de negócios para o Nordeste. É fundamental que nós estejamos aqui ao lado dos empresários do turismo de nosso estado num evento desse porte”, declara.

Quem passa pelo balcão de Sergipe se encanta. A turismóloga Kássia Cristina Costa achou o estado belíssimo pelas fotos e deseja conhecer pessoalmente. “A gente fica emocionado, com vontade de ir e ainda tem uma galera bem receptiva. Sem dúvida, quero conhecer “, comenta.

Já o representante de uma companhia aérea nos Estados Unidos, Cícero Sarmento, achou o balcão ótimo e o material informativo muito bom. Ele pretende divulgar o estado nos Estados Unidos. “Agora vamos trabalhar em cima do que recebemos para divulgar Sergipe lá, fazer um ‘Sergipe pra gringo ver’. Já conheço o estado, fui há algum tempo e achei a Orla muito bonita, a ilha de Santa Luzia, que na época não tinha a ponte, a gente atravessava de barco. Visitei São Cristóvão também. Nordeste inteiro tem muita coisa linda pra oferecer e Sergipe não fica atrás. Cada lugar do Nordeste tem sua beleza que é singular e fundamental, dá pra aproveitar mostrar para o mundo, porque americano realmente não conhece muito o nordeste brasileiro e como nosso mercado é lá, vamos começar a fazer mais divulgação”, conta.

PA Travel Market

O evento está em sua 9° edição e conta com a realização de Fóruns, Capacitações e Rodadas de negócios.

A realização e organização é feita pela Sophistiqué Eventos. A feira iniciou em 2010 com formato de workshop, e ano passado contou com a presença de 3.500 profissionais do turismo, vindos em caravanas de 25 estados e entre os 235 estandes, 60 deles internacionais.

Fonte e foto ASN