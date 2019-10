Prefeitura de Itabaiana antecipa e paga salário dos servidores do município

19/10/19 - 06:44:57

Como é de costume, a Prefeitura de Itabaiana confirmou, mais uma vez, a antecipação do pagamento da folha salarial do magistério.

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), confirmou o pagamento nesta sexta-feira (18) dos salários dos professores da rede municipal de ensino.

A data limite para o pagamento da categoria é o quinto dia útil de cada mês, que em agosto cairia no dia 7, mas, desde o primeiro mês de gestão do prefeito Valmir de Francisquinho, a folha salarial dos professores do município é paga geralmente no dia 22 de cada mês.