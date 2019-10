VISITA AOS LOTES DO LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS DA PMA INICIA NESTA SEGUNDA-FEIRA

A partir desta segunda, dia 21, até a próxima quinta-feira, 24, as pessoas interessadas em conhecer os bens disponíveis para arremate no segundo leilão de veículos e bens inservíveis realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão (Seplog), poderão comparecer nos endereços abaixo listados, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h.

A visitação deverá ser realizada nos três endereços onde os lotes estão distribuídos e, de acordo com o Edital, só será permitida a avaliação visual dos itens, não podendo, o pretenso comprador, se utilizar de procedimentos como manuseio, experimentação e/ou retirada de peças. No dia do leilão (sexta-feira, 25) não haverá visitação.

Os lotes 1 ao 16, composto de material de refrigeração, equipamentos de áudio e vídeo, móveis de escritório, utensílios domésticos, equipamentos de informática, cadeiras, mesas escolares, estantes, armários, além de material hospitalar estão disponíveis no galpão localizado na rua Porto da Folha, 487, bairro Suíssa.

Os itens 17, 18 e 19, constituídos de espada, relógios, redes de dormir/descanso, além de joias, podem ser visitados no prédio do Instituto de Previdência de Aracaju (Ajuprev), onde está o Departamento Central de Patrimônio da Prefeitura, localizado à avenida Desembargador Maynard, 1145, bairro Suíssa.

Já os lotes 20 ao 31, composto de 12 veículos, entre eles três Ford Ranger, cor branca, modelos 2002, 2007 e 2011, além de um Nissan Sentra 2.0, modelo 2011, de cor preta, estão disponíveis para avaliação dos interessados na Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), localizada na rua Acre, s/n, bairro América.

O Leilão

Este é o segundo Leilão de bens que já não servem mais para uso da Prefeitura de Aracaju realizado em 2019. O certame, cujos lances iniciais variam de R$200,00 a R$20 mil reais, será realizado no auditório do Comfort Hotel Aracaju, no dia 25 deste mês, a partir das 9h30min, e se dará de forma presencial e online.

Aqueles que preferirem participar via internet, devem se inscrever no site oficial do leilão . Já os que participarão na modalidade presencial, deverão comparecer ao local do evento, no mínimo, uma hora antes do início para fazer a inscrição.