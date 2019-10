Membro Comissão ADPCD lamenta a morte do engenheiro Adroaldo Celso de Oliva Campos

É com todo pesar que recebi a triste notícia do falecimento do querido amigo e engenheiro da EMURB, Adroaldo Celso de Oliva Campos, 55 anos. Ele parte deixando-nos muitas lições amizade, profissionalismo, ética e humanidade.

Enquanto membro da Comissão de Acessibilidade e Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB/SE, agendamos com engenheiro designado pela EMURB a nossa primeira reunião que foi realizada no final de julho na sede do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Sergipe em que tratávamos das quatro primeiras intervenções escolhidas pelas pessoas com deficiência a serem concretizadas pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização na promoção de acessibilidade.

Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre esta imensurável perda, e os console e lhes dê serenidade para atravessar esta tempestade.

A Deus pedimos também que dê ao nosso amigo o merecido repouso eterno em seu reino. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames.

Thieryson Santos (Membro da Comissão ADPCD)