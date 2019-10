CONFIANÇA E VITÓRIA FICAM NO EMPATE NA ESTREIA DA COPA NORDESTE SUB-20

O representante do futebol sergipano na Copa do Nordeste SUB-20, estreou na competição na tarde deste sábado (19), no estádio Sabino Ribeiro, em Aracaju. a equipe do Confiança recebeu o Vitória. Uma partida muito equilibrada dentro de campo.

Os visitantes abriram o placar ainda no primeiro tempo com gol de Erivaldo Júnior. Não demorou muito e o dragão do bairro industrial conseguiu o empate com gol de Vander. Na segunda etapa da partida, o Confiança voltou melhor e pressionou bastante a defesa da equipe baiana. Tanto que o atacante Rafa Marcos marcou para o Confiança e virou o placar.

Com o resultado a equipe do Vitória saiu para o jogo e conseguiu o empate com o atleta Matheus. Final de jogo, Confiança 2×2 Vitória. Agora, o time sergipano enfrenta na segunda rodada, a equipe do CRB, no próximo sábado (26). Esse confronto acontece em Alagoas.

