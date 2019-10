Curta-SE lança programação para os meses de outubro e novembro

O evento acontece nas cidades de Aracaju e São Cristóvão

O Festival Internacional de Cinema Iberoamericano de Sergipe (Curta-SE) acontece em outubro e novembro de 2019 com o tema ‘Ressignific(AÇÃO)’ e expõe em sua programação uma variedade de mostras que celebram a vivência do audiovisual sergipano no cenário local, nacional e internacional. O evento é gratuito e acontece no Cine Vitória, em Aracaju, e no Teatro Elic, durante o 35º Festival Internacional de Artes de São Cristóvão (FASC).

A escolha do tema foi pensada através da vivência histórica do Curta-SE no Audiovisual Sergipano, nacional e seus intercâmbios com outros países. O tema destaca que mesmo diante da dificuldade de financiamento de projetos culturais, seja por programa públicos ou privados além, das estratégias de resistência nas dimensões da política, o Curta-SE se destaca e ressignifica, garantindo o acesso a bens culturais públicos e gratuitos, e ao direito à cultura cinematográfica diversa.

“A nossa passagem pelo Dia Internacional da Animação e pelo FASC demonstra o quanto Curta-Se se ressignifica a cada ano. Mesmo com tantas dificuldades, o audiovisual vem mostrando importantes produções que nos levam a refletir o papel da gente na sociedade e, reafirmando que a produção cultural e propagação muda a visão de uma sociedade, isso é, nos faz olhar a vida de uma outra forma”, explicou a diretora-executiva do Curta-SE, Rosângela Rocha.

Dia Internacional da Animação

No dia 28 de outubro, às 19h, o Curta-SE comemora o Dia Internacional da Animação com mostra nacional e internacional no Cine Vitória.

Na data, serão exibidas sessões simultâneas, às 19h, nas telas de cinemas de todo o país com o intuito de gerar integração social em todas as regiões, além de facilitar a inclusão e o acesso da população à cultura.

Já no dia 29, serão exibidas a Mostra Infantil e Curtas Nacionais às 10h e 14h, respectivamente, Ambos no Cine Vitória e com acesso gratuito e sujeito à lotação.

A iniciativa é da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA). “Acredito é de total importância comemorarmos uma data tão valiosa e marcante para o cinema. O Dia Internacional da Animação mostra como é possível integrar sociedade e cultura e, demonstrando que todos podem ter acesso a ela, além disso, na exibição dessas mostras, as pessoas conseguem perceber que animação não é apenas para crianças, muito pelo contrário, ela consegue caminhar tranquilamente pelas diferentes idades levando assim conhecimento e diversão para todos”, afirmou Rosângela Rocha.

Curta-SE no FASC

Já no mês de novembro, o Curta-SE fará participação no FASC, nos dias 14, 16 e 17, com mostras nacionais, incluindo produções sergipanas, para todas as idades. Ao todo, serão exibidos 28 produções nas Mostras Retrô Premiados, Longa Metragem, Iberoamericanos e Festivalzinho.

Confira a programação do Curta-se no Fasc:

