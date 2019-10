EX-POLICIAL CIVIL É MORTO A TIROS NO POVOADO CASTRO, EM SANTA LUZIA DO ITANHI

20/10/19 - 07:19:49

O ex-policial civil identificado por José Alves dos Santos de Moura, 69 anos, conhecido por Alves, foi morto a tiros na noite deste sábado (19) no distrito Crasto, município de Santa Luzia do Itanhi.

Segundo informações da polícia, dois elementos chegaram numa moto preta efetuaram disparos de arma de fogo e evadiram-se do local, tomando destino ignorado.

O corpo de Alves foi recolhido pelo rabecão do IML. A Polícia Civil já iniciou as investigações do crime.

Por Walison Jardim, da Gazeta de Estância