MULHER É ASSASSINADA COM GOLPES DE FACA PELO EX-MARIDO NO INTERIOR

20/10/19 - 09:46:59

Mais um feminicídio é registrado no interior do estado de Sergipe. O crime foi registrado na manhã deste domingo (20) no povoado Carro Quebrado, no município de Japoatã.

As informações são de que o crime teria sido praticado pelo ex-marido, que desferiu facadas contra a vitima que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Com informações de Gordinho do Povo Noticias