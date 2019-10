PMA e Corpo de Bombeiros realizam a 3ª edição do projeto “Meu Padrinho Bombeiro”

20/10/19 - 08:15:47

O pátio do Corpo de Bombeiros de Sergipe (CBMSE) virou um parque de diversões para as crianças e adolescentes que se encontram em Abrigos e Casas Lares mantidos pela Prefeitura de Aracaju e de instituições do terceiro setor, na manhã deste sábado, 19. A 3ª edição do projeto “Meu Padrinho Bombeiro”, promovido pelo Governo do Estado, através do CBMSE, em parceria com a Secretaria Municipal da Assistência Social, proporcionou momentos de alegria para meninos e meninas com atividades recreativas.

O evento também foi marcado por oficinas de pintura no rosto, rapel, animações com palhaços e contou com a participação especial de cães farejadores que compõe a equipe de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (Bresc) do CBMSE. Para a diretora da Proteção Social da Assistência Social, Roberta Salgado, a festa é uma maneira de complementar o serviço oferecido nas unidades de acolhimento.

“Há três anos, fazemos parceria com o Corpo de Bombeiros e temos o maior prazer de estar presente nesse momento de lazer, diversão e descobertas. Eles envolvem a secretaria por entenderem que as crianças e adolescentes em situação de abrigo institucional também fazem parte da sociedade e da Política de Assistência. Com a presença de outros órgãos e dos filhos dos bombeiros, eles têm a oportunidade de interagir, fazer novos amigos e conhecer o dia a dia do trabalho de um bombeiro. Foi uma manhã muito prazerosa, de conhecimento e articulação”, disse.

Cerca de 200 crianças e adolescentes também conheceram o dia a dia do trabalho de um bombeiro com atividades como demonstração de combate a incêndio, simulação de operações de emergências com disparo da sirene, além de pegar em equipamentos e vestir o fardamento da corporação.

Para o tenente Marcos Lima, a realização do evento foi uma forma encontrada para proporcionar alegria e contribuir com o desenvolvimento de pessoas que vivem em situação de risco social.

“No imaginar daquela criança, ela tem o bombeiro como um herói e por que não trazê-la para dentro da corporação, mostrar as nossas atividades do dia a dia e aproveitar para levar alegria para o coração de cada uma delas? Aproveitando a data especial em que se comemora o mês das crianças, trazemos os nossos filhos e os meninos e meninas de várias instituições para proporcionar uma manhã de lazer e diversão com o único objetivo de levar alegria e promover a solidariedade. Com essa interação, ajudamos no desenvolvimento social de cada um e ensinamos para todos eles que não existem diferenças, que apesar das situações adversas, todos merecem amor, respeito e inclusão”, ressaltou.

Toda criança sente ou já sentiu vontade de ser um bombeiro. João dos Santos, de 12 anos, é um menino atendido por um dos abrigos mantidos pela Assistência de Aracaju e sonha em se tornar um profissional que protege e salva a vida das pessoas. “Acho legal o trabalho deles, eu também quero ser um bombeiro para ajudar as pessoas. Já fui no pula-pula, no rapel e passeei com o cachorro, gostei muito do dia de hoje, quero vim mais vezes”, contou entusiasmado.

Com um sorriso no rosto, Maria de Jesus, de 9 anos, acolhida em uma das Casas Lares do município não escondeu a sua felicidade. “Estou achando um dia muito legal, meu brinquedo preferido é o pula-pula e já fui um monte de vezes. Ganhei uma boneca como presente do dia das crianças”, disse ofegante.

Para a educadora social do Abrigo Sorriso, Kelly Silveira, que faz questão de ver a alegria das suas crianças e adolescentes, preparando pequenas festas de aniversário na unidade para os acolhidos, o dia ficará marcado em sua memória. “Eles esperam o ano inteiro e ficam muito ansiosos para chegar esse dia. Aqui, eles têm o momento de conviver com outras crianças de vários órgãos e com os filhos dos bombeiros, excluindo qualquer tipo de discriminação. É uma oportunidade de interação social e convívio com a comunidade. Nós, que trabalhamos em unidades de acolhimento, fazemos de tudo para promover momentos de carinho, felicidade e, sobretudo, o amor e é disso que todos eles precisam diariamente”, reforçou.

Outras instituições

Além das unidades de acolhimento do município, como Casas Lares e Abrigos Sorriso e Caçula Barreto, estiveram presentes instituições como o Lar Infantil Cristo Redentor (Licre), Comunidade Católica Shalom o Instituto Rahamim.

