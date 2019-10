Prorrogada inscrição para processo seletivo de Instrutor

Inscrição deverá ser feita por meio do portal da Seduc através do www.sead.se.gov.br

O Governo de Sergipe, por intermédio das secretarias de Estado da Administração (Sead) e da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), prorrogou o prazo para os interessados em concorrer a uma das 155 vagas para contratação temporária de profissionais que desejam atuar na rede pública estadual de ensino com as atividades de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras e Instrutor de Língua Brasileira de Sinais – Libras.

A inscrição deverá ser feita por meio do portal da Seduc através do www.sead.se.gov.br onde constam o Edital, a Ficha de Inscrição on-line e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição e upload da documentação. A inscrição pela Internet estará disponível ininterruptamente até às 17 horas do dia 25/10, considerando-se o horário local.

O edital nº 5 que versa sobre o processo seletivo simplificado (PSS) foi lançado na quinta-feira, 10 e regimenta a abertura de 155 vagas, dentre as quais 129 vagas para Tradutor e Intérprete de Libras – ensino médio (53) e formação superior (76) – , e 26 vagas para instrutor de Libras – ensino médio (13) e formação superior (13) – , com carga horária mensal de 30 horas semanais, observada a necessidade da unidade de ensino onde o candidato selecionado for lotado.

A remuneração mensal para o cargo de Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Libras (com formação de Nível Médio) é de R$ 1.700,00 e para o cargo de Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Libras (com formação de Nível Superior) é de R$ 2.500,00.

O edital expressa que para o cargo de Instrutor de Língua Brasileira de Sinais – Libras (com formação de Nível Médio), o salário será de R$ 1.700,00. Já para o cargo de Instrutor de Língua Brasileira de Sinais – Libras (com formação de Nível Superior) o salário gira em torno de R$ 3.000,00.

O processo seletivo foi dividido em duas etapas: comprovação do pré-requisito/escolaridade para exercício do cargo, de caráter eliminatório e regulamentado no edital, e a segunda etapa com a avaliação de provas práticas, de caráter eliminatório e classificatório. Para ser chamado a exercer a função, o candidato deverá ter passado pelas duas etapas e obedecer aos critérios do edital.

O prazo de vigência da seleção será de um ano contado da data da publicação do Resultado Definitivo no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado mais um ano.

Leia o edital completo