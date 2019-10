Santana do São Francisco, recebeu seu décimo veículo zero quilometro

20/10/19 - 08:08:37

Na última quinta-feira, 17 de outubro, a cidade de Santana do São Francisco recebeu mais um veículo zero quilômetro, desta feita para prestar serviços na secretária municipal de assistência social,na solenidade de entrega do carro o prefeito Júnior Barrozo, foi representado pela secretaria de assistência senhora Maria das Dores Aguiar Barroso (Dona Quinha), que recebeu as chaves das mãos do ministro da cidadania Osmar terra.

Este é o décimo veículo novo que a gestão municipal de Santana conquista, mais uma vez o povo de Santana do São Francisco agradece, ao ex deputado federal André Moura pelo empenho na busca de verbas públicas para beneficiar a população Santanense.

Presentes também ao ato de entrega, o secretário municipal de finanças João Barrozo, o deputado federal Laércio Oliveira, o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira e o governador de Sergipe Belivaldo Chagas.

Fonte e foto assessoria