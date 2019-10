Trânsito na Beira Mar fica em meia pista nesta segunda-feira, 21

20/10/19 - 06:30:32

Com o avanço da obra de recapeamento completo da avenida Beira Mar, executada pela Prefeitura de Aracaju, o trânsito ficará em meia pista, nesta segunda-feira, 21, do cruzamento com a avenida Tancredo Neves até o Parque da Sementeira, no sentido Norte. E no sentido Sul, continuará do retorno do Parque da Sementeira até à avenida Paulo Silva.

Binário

Na terça-feira, dia 22, para dar maior celeridade à obra, será formado um binário no sentido Sul (Centro/praias) da via, na altura do Parque da Sementeira até o retorno antes do cruzamento com a avenida Tancredo Neves. Dessa forma, após o cruzamento com a Tancredo Neves, os condutores que seguem pelo sentido Norte (praias/Centro) continuarão o trajeto pela pista de sentido contrário (Centro/praias) até à Sementeira. Após o Parque, os condutores voltarão à sua pista de origem.

Os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão no local para organizar o fluxo de veículos, das 5h até às 17h, período de execução dos serviços. Uma sinalização temporária será instalada no trecho para orientar os condutores.

Rotas alternativas

A SMTT recomenda o uso de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos na avenida Beira Mar. Assim, para quem segue do Centro sentido região das praias, recomenda-se acessar, por exemplo, as ruas Arauá, Santa Luzia e as avenidas Acrísio Cruz, Hermes Fontes, Rio de Janeiro e Pedro Calazans.

Os condutores que seguem pela avenida Jornalista Santos Santana e desejam acessar a Beira Mar, no sentido Sul, poderão entrar na avenida Oviêdo Teixeira, pegar a avenida Tancredo Neves e retornar para acessar a Beira Mar.

Para quem sai da região das praias sentido Centro, a orientação é utilizar as avenidas José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg), Santos Dumont (Orla da Atalaia), Mário Jorge Menezes, Delmiro Gouveia, Melício Machado e Hildete Falcão.