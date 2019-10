11 VITIMAS DE ACIDENTE COM MOTO FORAM ATENDIAS NO FINAL DE SEMANA EM GLÓRIA

21/10/19 - 12:28:05

Entre os dias 18 e 20 de outubro, onze vítimas de acidente de moto foram atendidas no Hospital Regional Governador João Alves Filho na cidade de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão de Sergipe. Todas as vítimas foram medicadas e liberadas.

L. A. Aragão, de 42 anos; J. A. Aragão, de 15 anos; J. S. Alves, de 27 anos; W. Feitosa, de 22 anos; G. C. dos Santos, de 30 anos; W. A. dos Santos, de 31 anos; J. F. da Rocha, de 21 anos; F. S. Soares, de 20 anos; C. E. O. Lima, de 17 anos; W. J. Santos, de 12 anos; e N. dos Santos, de 40 anos, são de Nossa Senhora da Glória.

Pingou Notícias