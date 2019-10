36º Jogos da Primavera chegam; destaque para o IDFG e Colégio Leandro Maciel

21/10/19 - 12:40:40

Uma festa de muita luz, som, brilho, alegria e emoção. Foi assim a solenidade de encerramento da 36ª edição Jogos da Primavera, ocorrido na tarde da sexta-feira (18), no Complexo Cultural “O Gonzagão”, em Aracaju. As festividades tiveram início com a premiação das equipes e atletas vencedores e finalizou com a entrega dos troféus aos vencedores desta edição.

O Colégio Estadual Leandro Maciel, de Rosário do Catete, foi o grande destaque entre as escolas da rede pública estadual. A unidade de ensino de Rosário do Catete, foi a primeira colocada entre as escolas da rede pública estadual, com a oitava colocação na classificação geral, seguida do CE Amaral Lemos, de Pirambu, que foi o nono colocado.

O título de campeão geral ficou com o IDFG que conquistou 114 medalhas, sendo 48 de ouro, 26 de prata e 40 de bronze. Na segunda colocação vem o Colégio Arquidiocesano com 45 medalhas, sendo 22 de ouro, 4 de prata e 19 de bronze. Na terceira colocação em o Colégio Bom Pastor, de Aracaju, que conquistou 19 medalhas de ouro, 16 de prata e 5 de bronze, no total de 40 medalhas.

Comemoração

Os números comprovam que a 36ª edição dos Jogos da Primavera, foi a mais concorrida, quebrando recordes em todos os quesitos. Ao todo, foram dezoito modalidades, sendo 13 individuais e cinco coletivas.

Além disso, outros números comprovam a grandiosidade do evento: foram 12.206 participações, 6.273 atletas inscritos, 382 escolas, com a presença de 66 municípios sergipanos nas competições. As modalidades se dividiram nas categorias A e B, masculino e feminino, classificando as idades entre 12 e 14/15 e 17 anos. Também houve destaque para as paramodalidades, como o vôlei sentado e o paratletismo.

A cerimônia ocorreu após o fim da terceira etapa do evento, que confirmou a participação dos alunos-atletas sergipanos, na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, em Blumenau/SC.

Um dos destaques dos Jogos, o Colégio Estadual Leandro Maciel, de Rosário do Catete, conseguiu boas colocações diante do quadro geral, em oitavo lugar, e também levando em consideração as instituições da rede pública estadual.

Referente à essa conquista, a diretora do Colégio, Neide da Conceição, falou um pouco sobre a participação dos atletas. “É um orgulho muito grande ver nossos alunos nesse empenho e o nosso colégio ficar em primeiro lugar geral, entre as instituições da rede pública. É um incentivo e motivo de incentivo. Uma conquista muito grande, para o esporte dentro do colégio”, afirmou.

O CE Leandro Maciel se destacou em modalidades como o Ciclismo e o Atletismo. Os atletas Vitor Gabriel e Ana Luiza, representantes do colégio de Rosário do Catete, participaram pela primeira vez dos Jogos e já conseguiram conquistar medalhas nas provas. Vitor foi Ouro no Revezamento e Ana foi Ouro em Salto à Distância e nos 60 metros rasos. Ambos citaram o frio na barriga e o orgulho de participar dos Jogos, contando com o incentivo dos professores e familiares.

Outro destaque no quadro geral foi o Colégio Estadual José Amaral Lemos, da cidade de Pirambu, nono na classificação geral. A atleta Ana Clara, medalhista de Atletismo do Colégio, conquistou Ouro e Prata nas provas de Revezamento e 75 metros e falou que o sentimento foi de emoção, pois já havia participado dos Jogos, porém conseguiu “medalhar” pela primeira vez este ano.

Referente ao futsal feminino, a técnica do CE Nelson Rezende, Lúcia Gerônimo, resumiu de forma positiva a participação do time. “Foi uma competição difícil, buscamos preparar as meninas nos critérios táticos, técnicos e psicológicos, para chegar até a final e ganhar.”, ressaltou a técnica. Além do primeiro lugar na categoria B, o time feminino obteve o terceiro lugar na categoria A.

Campeão geral

Representantes do campeão geral deste ano, o Instituto Dom Fernando Gomes (IDFG), receberam o troféu no palco do Gonzagão, acompanhados da superintendente Mariana Dantas. Um dos medalhistas, o aluno Gustavo Rodrigues, Ouro nos 100 metros rasos, compartilhou o que sentiu na competição. “É um sentimento que não tem explicação. Fico feliz por ter ganho essa medalha e agradeço aos professores por isso. Vamos agora para Blumenau, conquistar mais uma medalha para Sergipe”, informou o atleta.

A cerimônia foi concluída com chave de ouro, com o discurso da Superintendente Mariana Dantas. No discurso e encerramento, Mariana agradeceu aos presentes, por mais uma edição bem sucedida da maior competição escolar do Estado de Sergipe.

“Quero agradecer aos alunos, professores, colaboradores. Ao Governador do Estado, Belivaldo Chagas, ao secretário Josué Modesto. Enfim, a todo que contribuíram para o sucesso de mais uma edição dos Jogos da Primavera. Este ano a competição superou todas as expectativas. É com este saldo positivo e com muitas conquistas para o Estado, que o público já está na expectativa da próxima edição”, comemorou a superintendente.

Os Jogos da Primavera maior competição escolar do Estado de Sergipe são promovidos pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC) por meio da Superintendência Especial de Esporte (SUPEE).

