55 IDODOS VITIMAS DE QUEDA FORAM ATENDIDOS NO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA

21/10/19 - 11:21:03

Durante os finais de semana, a procura por internação no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) continua e se intensifica. Somente neste final de semana (período de 18 a 20 de outubro) foram registrados 385 atendimentos, desse total, 90 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ficaram internados nas dependências do hospital, de acordo com a classificação de risco. Foram 96 pacientes na ortopedia, 118 na sutura, 51 na pediatria, 95 na Área Azul adulto, além de sete pacientes atendidos na oftalmologia e dois pacientes do otorrinolaringologista.

O que mais chamou a atenção foi o quantitativo de vítimas de queda. Em sua maioria, as vítimas são idosos com idades entre 60 e 90 anos. Para se ter uma ideia, nesse final de semana foram registradas 55 pacientes vítimas de queda, sejam eles da própria altura, de telhado, de animais ou de bicicleta. A gerente da Área Verde Trauma, Andson Silva, ressalta a importância dos cuidados em casa com pessoas nessa faixa etária e que são as principais vítimas.

“Os espaços na casa devem ser adequados e adaptados de acordo com as dificuldades de cada pessoa, isso vai garantir maior segurança para as crianças e os idosos. Os pacientes que chegam vítimas de queda é por descuido em casa, ou por estarem fazendo alguma atividade com escada ou piso molhado. O diagnóstico muitas vezes é fratura de fêmur, pé, perna e braço”, explicou.

Os acidentes motociclísticos também aumentam as estatísticas de atendimento no Huse. Neste final de semana foram registrados 32 casos. Desse total, 13 ficaram internados. Os acidentes automobilísticos registraram dois atendimentos e duas internações. As vítimas de arma branca foram duas e as de arma de fogo foram registradas oito vítimas. Já o ambulatório de oncologia totalizou dois atendimentos neste final de semana.

Foto: Flávia Pacheco

ASCOM SES