A Dona do Pedaço- Maria da Paz é trapaceada novamente por Dona Céu no Best Cake. Boleira de Petrolina rouba o açúcar das mãos de Maria

Uma vez trapaceira, sempre trapaceira. Dona Céu (Dja Marthins) usa mais uma vez de má-fé para prejudicar Maria da Paz (Juliana Paes), no Best Cake. Na eliminatória, a competidora de Petrolina salgou de propósito o bolo da mãe de Josiane (Agatha Moreira). E na volta da repescagem, Dona Céu impede que Maria pegue um dos ingredientes.

A prova da qual participam consiste em fazer um bolo caipira. E assim que vão ao mercadinho, Dona Céu dá um jeito de tirar o pote de açúcar das mãos de Maria. A ex-dona da Bolos da Paz argumenta com Angélica, mas não é atendida: “Eu sinto muito. Mas regras são regras. Todos tiveram um minuto para pegar os ingredientes de nosso maravilhoso mercado”, comenta a apresentadora, enquanto Maria tenta falar da trapaça da adversária. Sem ser atendida, Maria pensa em como solucionar seu problema. Fonte/Foto: globo.com

21/10/19 - 19:05:03