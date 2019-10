Alunos da rede pública participam de aulão promovido pela Somese estudantes de medicina

Esse domingo, 20, foi de muito estudo para cerca de 60 alunos de baixa renda que estudam em escolas públicas e que sonham em cursar Medicina. A Sociedade Médica de Sergipe (Somese), em parceria com o Cursinho Popular de Medicina “Dr. Almir Santana”, composto e organizado por estudantes de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS) promoveram de 8h às 17h, no auditório da Somese, uma revisão geral de todas as matérias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com provas marcadas para o mês de novembro.

Os estudantes acreditam no potencial emancipador da educação e na sua capacidade de proporcionar meios de melhoria social, econômica e cultural ao indivíduo que se empenha no desenvolvimento de seus atributos intelectuais. O objetivo do Cursinho Popular é transformá-lo em um projeto de extensão de graduação da UFS.

Segundo o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, a iniciativa da Somese, juntamente com os alunos de medicina em promoverem esse cursinho popular, pensando em ajudar a população mais carente, é uma atitude ímpar. “A nossa sensação é de dever cumprido e acredito que esse é um dos papeis da Somese em realizar ações dessa natureza”, enfatizou Dr. Aderval.

A aluna de medicina do 1º período, Giulia Oliveira, lembra que esse foi o primeiro dia de revisão e no próximo domingo outra será realizada. “Meus colegas e Eu observamos a dificuldade de entrar no ensino superior e resolvemos criar esse cursinho popular que já existia em Lagarto e adaptamos para Aracaju, criando nosso curso homenageando Dr. Almir Santana”, destacou Giulia.

Um dos alunos do curso foi Diego Fernando de Almeida Cunha que está firme nos estudos e com o objetivo de cursar medicina. Para ele, essa foi uma ótima iniciativa porque leva acessibilidade a estudantes carentes e, também, é uma oportunidade a mais para revisar os assuntos às vésperas do Enem. “Esse aulão agregou bastante e ainda tivemos a energia positiva dos professores com uma didática excelente e dinâmica”, pontuou Diego.

De acordo com o professor de física, Rafael Souza, ministrar aula nesse domingo para alunos carentes foi uma experiência muito boa. “A iniciativa dos alunos em promover essa revisão geral é louvável porque é muito fácil se ter esse tipo de iniciativa quando se está precisando e quando você já passou dessa fase e olha para trás e vê que tem gente lutando como você lutou é gratificante. Batizar o cursinho com o nome do professor Almir Santana foi algo brilhante”, comentou Rafael.

Fonte e foto Ascom Somese