Avenida Brasil- Nina fica paralisada ao reencontrar Carminha. Com ajuda de Ivana, filha de Genésio consegue emprego na mansão de Tufão

21/10/19 - 19:20:37

De volta ao Brasil após 12 anos, Nina (Débora Falabella) dá um jeito de se aproximar de Carminha (Adriana Esteves) para colocar seu plano de vingança em prática. E no capítulo desta segunda-feira, 21/10, a filha de Genésio (Tony Ramos) finalmente ficará frente a frente com a ex-madrasta.

Quando ainda morava na Argentina, a chef de cozinha fez amizade com Ivana (Letícia Isnard) pela internet. Agora que está no Brasil, as duas se encontram em um restaurante e colocam o papo em dia. A ex-enteada de Carminha diz à amiga que está precisando arranjar um emprego e pergunta se Ivana ainda quer uma cozinheira em sua casa.