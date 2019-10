Blogueiro inova mais uma vez e cria o projeto “Gordinho do Povo nos Bairros”

21/10/19 - 05:29:24

Um dos mais ativos blogueiros de Sergipe, Lenilson de Oliveira Melo, o “Gordinho do Povo”, após tornar as redes sociais um dos meios de maior informações, agora criou o “Pejeto Goridnho do Povo nos Bairros”.

O blogueiro chega com algo inovador, já que o Gordinho é focado nas informações policiais e no dia a dia da população.

Mas após lançar o projeto, o Gordinho do Povo se tornou um caminho de acesso entre o povo e as autoridades, já que tem fácil acesso com seus milhares de seguidores.

Segundo Goridnho do povo, as demandas são levadas diretamente para a prefeitura do município que recebe as demandas e atende a seus pedidos. Por esse motivo, Gorrdinho do Povo é um dos mais procurados para resolver problemas.