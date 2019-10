Bom Sucesso- Diogo descobre caso de Gisele e Yuri: ‘Tô sendo chifrado’. Advogado ainda ameaça a amante

21/10/19 - 19:08:22

Gisele (Sheron Menezzes) sempre foi muito apaixonada por Diogo (Armando Babaioff), mas de uns tempos para cá ela está mais em outra do que na do advogado. A paquera com Yuri (Marcello Melo Jr.) segue firme, e a assistente pessoal leva o garçom para a casa dela.

“Eu venho fazer uma surpresa e descubro que tô sendo chifrado”, diz o mau-caráter.

E se uma certeza existe aqui, é que Diogo não vai deixar isso barato. O advogado liga insistentemente para Gisele e interrompe o clima romântico que está rolando entre ela e Yuri no quarto. Ela atende fingindo que está falando com Nana (Fabiula Nascimento) e pergunta para o amante onde ele está.

“Na sua cozinha”, responde Diogo, que ainda faz uma ameaça: