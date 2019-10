Como presidente, Alcolumbre vem ver poluição em Aracaju

21/10/19 - 17:32:48

O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) vai assumir a Presidência da República na quarta-feira (23) e no dia seguinte (quinta-feira, 24) virá a Aracaju, na companhia do seu colega sergipano Rogério Carvalho (PT).

O objetivo da visita é percorrer as praias e rios de Sergipe atingidos por manchas de óleo de origem ainda não identificada. A informação é de que Alcolumbre pretende determinar ação rápida do Governo Federal para retirada de todo o óleo da costa sergipana.

O presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Morão e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) estarão simultaneamente fora do País, o que possibilita a posse de Alcolumbre no cargo de presidente.