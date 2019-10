CPAC garantiu coleta seletiva na 61ª Peregrinação a Divina Pastora

21/10/19 - 13:21:21

Ocorreu entre os dias 19 e 20, a 61ª Peregrinação a Divina Pastora, na qual o Consórcio Público do Agreste Central Sergipano (CPAC), esteve presente para garantir a coleta seletiva durante o evento, em parceria com a Prefeitura Municipal de Divina Pastora, e a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Divina Pastora (CooperDivina).

O Consórcio doou diversos materiais, dentre os quais, camisas, bonés, calças epis, luvas, máscaras e protetores solares, para os profissionais da coleta seletiva do município, cuja ação permitiu a correta e segura separação dos resíduos sólidos, na utilidade de assegurar um evento limpo e direcionado as normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)

O superintendente do Consórcio Evanilson Santana Santos, e o diretor financeiro, Caique Gabriel Dantas de Souza, presenciaram o momento de comunhão e alegria dos participantes.

“Estamos compartilhando um momento de fé, também, a responsabilidade para com o meio ambiente, o CPAC sente orgulho em prover esse momento a partir de ações de coleta seletiva e instrumentação necessária para o avanço no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos”, disse o superintendente.

Fonte e foto Innuve Comunicação