Deputado Gilmar Carvalho recebe representantes da Associação de Delegados

21/10/19 - 12:55:41

Na manhã desta segunda-feira, 21, o deputado estadual Gilmar Carvalho recebeu representantes da Associação de Delegados de Polícia de Sergipe para uma conversa sobre o Projeto de Lei que versa sobre a reestruturação da carreira dos servidores públicos da segurança pública, reivindicado pelo Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe.

Vestido com camisa em apoio à base da Polícia Civil, o parlamentar conversou com os delegados e ouviu os pontos apresentados em defesa da não reestruturação da carreira, mas Gilmar reafirmou o seu compromisso com o pleito e garantiu que continuará na luta pelo encaminhamento do projeto que é restrito ao Poder Executivo.

“Recebi em nosso gabinete os representantes da Adepol, que expuseram o posicionamento da associação acerca do projeto que prevê a reestruturação da carreira dos servidores da segurança pública. Reafirmo aqui o meu apoio ao projeto e aos policiais civis, que merecem o encaminhamento e a sua aprovação”, registrou Gilmar.

Fonte e foto assessoria