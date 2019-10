Presidente da Assembleia apresenta PEC para reduzir o recesso e que pune os faltosos

21/10/19 - 13:39:17

O deputado estadual Luciano Bispo, presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, apresentou nesta segunda-feira (21) a PEC – Proposta de Emenda Constitucional, 04/2019, objetivando a redução do recesso parlamentar, dos atuais 90 dias, para 55 dias, ajustando ao mesmo período do Congresso Nacional, que se reúne para realizar as sessões plenárias de 02 de fevereiro a 17 de julho, e de 1º de agosto a 22 de dezembro de cada ano.

Na proposta que está sendo apresentada pelo Presidente Luciano Bispo, também constará uma determinação que, ao faltar as sessões deliberativas, aquelas onde haverá votações, o parlamentar terá descontado o valor do subsídio, nos mesmos moldes do Congresso Nacional. As ausências não serão descontadas, nos casos em que o Parlamentar estiver em missão oficial, representando a Casa, ou em casos de doenças, comprovado por atestado.

“Eu sempre disse que tenho disposição para trabalhar o ano inteiro, pois sempre trabalhei, de domingo a domingo e sem férias”, disse o deputado, e finalizou, “após ouvir setores da sociedade e entender que o Pais está de fato mudando, especialmente nas relações entre o cidadão e o Poder Público e após analisar com a nossa assessoria, observamos também que alguns colegas deputados estaduais já se manifestaram favoráveis, iremos apresentar essa PEC, que tenho certeza contará com a unanimidade dos colegas”.

Foto assessoria