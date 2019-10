Educação deixou de ser prioridade em Capela, afirma Ezequiel Leite

21/10/19 - 14:25:07

O ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite (PR), lamenta que, após tanto esforço para melhorar a qualidade de ensino do município em sua gestão, hoje na gestão da prefeita Silvany Sukita (PSC) a Educação tenha deixado de ser prioridade. Segundo o ex-prefeito, apesar das dificuldades que a administração impõe, enquanto esteve no comando da Prefeitura sempre teve atenção e respeito ao Magistério.

“Estamos em outubro, mês do professor, mas infelizmente o Magistério de Capela não tem o que comemorar. A Educação deixou de ser prioridade nessa gestão. Aliás, o que sobra é falta de educação, desrespeito a quem paga impostos, a quem espera por respostas do poder público. Desrespeito até com quem votou e acreditou porque a prefeita sequer aparece na cidade”, denuncia o ex-prefeito.

Ezequiel reconhece que poderia ter feito mais, mas exaltou que em sua gestão não existiam greves e manifestações dos professores. Ele pontua que as dificuldades existiam, mas os professores tinham um canal de diálogo sempre aberto e transparente com a prefeitura. O ex-prefeito lamenta que a atual gestão use uma Pasta tão importante para fazer negociatas políticas e para “silenciar os críticos”.

“Algumas coisas não pudemos fazer, mas predominava o respeito de ambas as partes. Hoje transformaram a Secretaria Municipal de Educação em um espaço de fofocas! Serve apenas de cabide de empregos! Alunos e professores ficaram em segundo plano! Melhor nem falar da qualidade do ensino! Não existe compromisso. É um descaso!”, criticou Ezequiel.

Fonte e foto Assessoria de Imprensa