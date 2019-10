Éramos Seis- Júlio tem ataque de fúria e destrói festa de Isabel. O marido de Lola está cada vez mais nervoso com a situação financeira da família

O grande problema do patriarca é justamente sua situação financeira. Cheio de dificuldades para pagar as contas e sustentar os quatro filhos, ele acreditou que poderia mudar de vida se tornando sócio de Assad (Werner Schunemann) na loja de tecidos. Mas, para fechar o acordo, ele precisava investir uma quantia enorme: 50 mil contos de réis.

Decidido a não perder a oportunidade, ele quase pegou dinheiro emprestado com um agiota amigo de Marion (Ellen Rocche) e até cogitou vender a própria casa, para o desespero de Lola. Mas nada dá certo e Júlio fica extremamente irritado. Para piorar, vai beber com Almeida (Ricardo Pereira), seu colega de trabalho e namorado de Clotilde (Simone Spoladore). Como de costume, acaba se excedendo e sai do bar trocando as pernas.

Fonte/Foto: globo.com