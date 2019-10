Delegado afirma que gesto de deputado foi “deselegante, acintoso e provocativo”

21/10/19 - 16:09:44

Um encontro entre o deputado estadual Gilmar Carvalho e representantes do Sindicato dos Delegados de Polícia de Sergipe nesta segunda-feira (21) acabou gerando um mal estar entre a categoria.

O deputado recebeu em seu gabinete representantes da Depol e tudo não passaria de um encontro entre um parlamentar e uma categoria se não fosse a camisa que Gilmar estava vestido, e que trazia no peito uma foto do projeto OPC, da polícia civil.

De um lado, policiais civis comemoram a cena, porém não foi isso que fez o ex-presidente da Adepol, delegado Paulo Márcio.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, o delegado Paulo Márcio divulgou nas redes sociais uma nota onde diz que “assim, ao tempo em que parabenizo o deputado Gilmar Carvalho por defender, democrática e abertamente, a pretensão do Sinpol, repudio o seu gesto deselegante, acintoso e puramente provocativo em relação à Adepol”, afirmou Paulo Márcio.

Veja o que diz a nota na íntegra

Ninguém desconhece, tampouco condena, a posição do deputado Gilmar Carvalho no tocante ao Projeto Oficial de Polícia Civil – OPC, defendido pelo Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe – Sinpol. Mas o gesto do parlamentar, de receber em seu gabinete a Diretoria da Adepol vestindo a camisa-símbolo do OPC, longe de fortalecer a reivindicação da base da Polícia Civil, soa como manifesto desrespeito à entidade representativa dos Delegados de Polícia Civil de Sergipe – Adepol.

Assim, ao tempo em que parabenizo o deputado Gilmar Carvalho por defender, democrática e abertamente, a pretensão do Sinpol, repudio o seu gesto deselegante, acintoso e puramente provocativo em relação à Adepol, com cuja Diretoria me solidarizo por ocasião desse lamentável episódio.

Paulo Márcio Ramos Cruz – Ex-Presidente da Adepol

Munir Darrage