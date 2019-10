FRENTES PARLAMENTARES VÃO A BRASÍLIA EM BUSCA DE EMENDAS IMPOSITIVAS

21/10/19 - 09:00:19

No mês de setembro, uma proposta do programa “A Voz do Povo, da Rádio Tobias Barreto FM”, apresentado por Antonio Nery Junior, Leonardo Leal e Bira, propuseram à Mesa Diretora da Câmara de Tobias Barreto a criação de Frentes Parlamentares Municipais.

O Presidente Romildo Rodrigues acatou a ideia e foram criadas 4 Frentes parlamentares, com o intuito de lutar por uma maternidade, restauração do comércio em conjunto com a construção do mercado hortifruti, a reabertura do matadouro e a implantação de um parque ecológico, em conjunto com a reforma do estádio municipal que tem mais de dois anos que tem seu muro caído.

Agora no mês de outubro, os vereadores Romildo Rodrigues, Elisângela Campos, Impera Prado, Verano Rodrigues e Maria Vital, acompanhados pelo Deputado Estadual Dilson de Agripino, vice-prefeito Gal de Filó, ex-vereadores Bêta e Cesar e o idealizador Nery, além dos assessores Dr. Vinicius Oliveira, Leonardo Leal, Neto Barreto, Marcio Verlan, Alexandre Vieira e Samuel Prado, foram à Brasília/DF, em veículos próprios e sem custos para a Câmara, a busca de emendas para os projetos das Frentes.

Em Brasília, a iniciativa foi elogiada e bem-sucedida, dentre elas, o compromisso do Deputado Federal Gustinho Ribeiro de destinar 2 milhões de reais para iniciar as obras da maternidade. Nesta segunda 21, integrantes das Frentes foram visitar alguns parlamentares para apresentar os projetos modulados dos demais projetos.

Após isto, a Câmara estará convidando todos os parlamentares sergipanos para, em Sessões Solenes, agradecer o reconhecimento dos trabalhos das Frentes Parlamentares e a preocupação que demonstraram com nossa Região.

Fonte e foto assessoria