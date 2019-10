HOMEM É PRESO E MAIS DE 100 CÁPSULAS DE COCAÍNA SÃO APREENDIDOS EM ARACAJU

21/10/19 - 14:57:12

A Polícia Militar, por meio da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar prendeu Carlos Roberto Silva de Oliveira, 36 anos, acusado de tráfico ilícito de drogas, no bairro São Conrado, em Aracaju.

Os policiais militares realizavam patrulhamento na localidade, quando receberam a informação de que em um bar um indivíduo realizava tráfico de drogas. Os policiais se deslocaram até o estabelecimento comercial e revistaram todos os presentes. Durante a busca pessoal, foram encontradas com Carlos 18 cápsulas de cocaína e diversas cédulas de pequeno valor.

Ao ser questionado sobre a posse do material, Carlos afirmou que comprava para revender no valor de R$20,00. Os policiais prosseguiram com a busca e encontraram mais 89 cápsulas em um dos cômodos do estabelecimento.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes onde foram tomadas as devidas providências.

Com informações e foto SSP