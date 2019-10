Homens armados invadem chácara, efetuam disparos, matam dois e ferem outros dois

21/10/19 - 07:13:53

O que era para ser alegria terminou em tragédia durante uma festa que era realizada em uma chácara no interior do estado.

As informações são de que dois homens morreram e outros dois ficaram feridos, quando na noite deste domingo (20) oito homens armados chegaram à chara localizada no povoado Malhada Velha, no município de Malhador e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Quatro pessoas acabaram sendo atingidas e dois morreram no local e os outros dois feridos foram socorridos e encaminhados para uma unidade hospitalar.

Foto redes sociais