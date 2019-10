I TREINÃO DA SAÚDE MENTAL DE ARACAJU ACONTECERÁ NO DIA 23 DE NOVEMBRO

21/10/19 - 05:00:33

Inscrições acontecem até o dia 31 de outubro

Profissionais de saúde, atletas e toda a comunidade estão convidados a participar do I Treinão da Saúde Mental que acontece no sábado, 23 de novembro. O circuito da atividade, que tem 3 Km, será realizado às 07h00 no Parque Augusto Franco no Bairro Jardins, (Parque da Sementeira) e também contará com outras ações especiais. As inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro e tem valor de R$35 + 1 kg de alimento, que será doado para o Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição- Same. O valor da inscrição irá custear o kit especial para o evento, que é composto de camisa, lanche e medalha de participação.

O pagamento das inscrições pode ser realizado na Equilíbrio Clínica Dia que fica localizada na Rua José Pacheco, 491, Jabotiana, ou via transferência bancária ou depósito: Banco Caixa- AGÊNCIA 4408- CONTA CORRENTE 777-7 OP 3. Para mais informações os interessados devem ligar para (79) 3024-5218 ou (79) 9 9677-5577, ou pelo Instagram @equilibrioclinicadia.

O grande evento comemora os dois anos da Equilíbrio Clínica Dia, que se tornou referência em saúde mental no estado, pioneira ao fazer lançamento de livro de paciente com esquizofrenia e a primeira do país a utilizar novo recurso medicamentoso para pacientes que tem esquizofrenia.

Por Rodrigo Alves